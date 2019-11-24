Оторвало ухо и разнесло пальцы: снайпера Путина устроили ад на Донбассе. Видео

Вражеские снайперы на Донбассе ведут активный огонь и предпринимают попытки отрезать украинских военных от села Зайцево.
Как говорится в сюжете "ТСН", бойцы Объединенных сил постоянно на чеку, так как недавно одному из их побратимов оторвало ухо и разнесло пальцы. (Чтоб)
"Снайпера заезжают буквально каждые две недели, российские в основном", – рассказал боец с позывным "Змей".
Скриншот с видео
По словам украинских защитников, заезжие наемники ведут огонь из домов, которые давно пустуют.
"Дорогу простреливают. Можно сказать, что пытаются отрезать", – сказал боец по кличке "Кузя".
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Операции Объединенных сил.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.