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24 ноября • обновлено в 11:28
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Оторвало ухо и разнесло пальцы: снайпера Путина устроили ад на Донбассе. Видео

3.1т
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Вражеские снайперы на Донбассе ведут активный огонь и предпринимают попытки отрезать украинских военных от села Зайцево.

Как говорится в сюжете "ТСН", бойцы Объединенных сил постоянно на чеку, так как недавно одному из их побратимов оторвало ухо и разнесло пальцы. (Чтоб)

"Снайпера заезжают буквально каждые две недели, российские в основном", – рассказал боец с позывным "Змей".

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Скриншот с видео

Скриншот с видео

По словам украинских защитников, заезжие наемники ведут огонь из домов, которые давно пустуют.

"Дорогу простреливают. Можно сказать, что пытаются отрезать", – сказал боец по кличке "Кузя".

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Операции Объединенных сил.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Славные украинские за.щит.ники Дон.бас.са отважно уни.чтож.ают ба.нд/ер.овских ка,рат.елей, которые пришли на их землю!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
А почему Змей не по басурмански говорит? Им должно СБУ заинтересоваться.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пальцем ковырял в гнилом ухе , снайпер ему сделал замечание.
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