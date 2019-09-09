Оторвало ногу: военный раскрыл страшные подробности спецоперации по вывозу Цемаха

В ходе спецоперации по задержанию Владимира Цемаха, фигуранта в деле о сбитом на Донбассе "Боинге" рейса MH17, украинскому военному Дмитрию Гержану с позывным Тритон оторвало ногу.

Об этом сообщает проект "Донбасс.Реалии". 47-летний солдат 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил пытался помочь разведчику Александру Колодяжному с позывным Кол.

"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу", – рассказал Гержан.

Дмитрий Гержан (слева), рядом с ним Александр Колодяжный Донбасс. Реалии

По словам разведчика, его и Колодяжного эвакуировали в Курахово Донецкой области. Последний находился в тяжелом состоянии, но некоторое время также был в сознании. От полученных ранений Колодяжный умер.

Отмечается, что Гержан ушел на войну на Донбассе в 2014 году в качестве добровольца 5-го батальона ДУК "Правый сектор". В 2018 году подписал контракт с 74-м батальоном ВСУ. После случившегося солдат проходит реабилитацию.

Как отметила журналистка Алена Лунькова, о ранении боец рассказывает с улыбкой.

"Откатился назад, поднял ногу, говорю "бля*ь, оторвало (и смеется)", – процитировала она мужчину на своей странице в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL, недавно участник процесса вывоза Владимира Цемаха с оккупированной боевиками неподконтрольной Украине территории рассказал о деталях секретной военной операции.

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