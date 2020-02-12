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12 февраля • обновлено в 20:24
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Оторвало ногу, разорвало органы: на Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона". Фотофакт

1.6т
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На Донбассе в реанимации умер террорист "Донецкой народной республики" Владимир Мелешков, позывной "Дракон".

Это случилось 12 февраля, сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал украинский военный.

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На Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона"

На Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Выполняя "боевое задание", 39-летний Мелешков получил тяжелое ранение. Ему раздробило ребра и тазобедренный сустав, разорвало легкое, печень, удалили селезенку и ампутировали ногу. Спасти террориста не смогли.

На Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона"

На Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

На Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона"

На Донбассе "отминусовали" террориста "Дракона"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сеть попала информация о двух террористах "Л/ДНР", которые якобы самоликвидировались в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
смерть террористы "ДНР"
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