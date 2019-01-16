Оторвало конечности: появились жуткие подробности подрыва террористами машин ВСУ

Вследствие обстрела террористами на Донбассе грузовых машин ВСУ, что произошло утром 16 января, травмы различной степени тяжести получили 10 украинских военных.

В пресс-службе ООС рассказали, что это произошло на позициях 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое.

"С ПТРК по направлению населенного пункта Калиновое был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения 5 военнослужащих и 5 получили травмы (акубаротравма). Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", — сказано в сообщении.

Как уточняется в сюжете ТСН, враг противотанковой ракетой попал в военный "УРАЛ", припаркованный вблизи окопов.

"Ребята попадали. Я только увидел взрыв, порох, дым черный. Я сразу не понял, потом кровь пошла... Возле машины были все и их буквально разбросало. А я был возле машины с другой стороны, то мне осколок в шею попал", — рассказал водитель.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Всех раненых доставили в город Попасная. Трое их них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации. Другие имеют контузии, им трудно общаться. У военных многочисленные осколочные ранения, один боец остался без конечности.

Украинские защитники отмечают, что до инцидента день был довольно спокойным, почти без обстрелов.

На место происшествия журналистов не пускают, так как там проводятся следственные действия.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года Украина понесла непоправимые потери на Донбассе:

14 января на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, младший сержант Семенюк Николай Иванович.

10 января в зоне ООС погиб украинский военный Владимир Крупский(Заяр) из города Гадяч Полтавской области.

1 января в результате обстрела со стороны оккупационных войск погиб военнослужащий Объединенных сил.

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