Отомстили за побратима: ВСУ разгромили позицию террористов на Донбассе. Опубликовано видео

ВСУ разгромили позицию террористов "ДНР" на Донбассе, отомстив за раненого бойца.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео. По его словам, это произошло на окраинах оккупированной Горловки.

"Пехота 1-го батальона 53-й бригады была вынуждена точно насыпать в ответ. Было за что. При обстреле вот именно с того самого места, которое горит, получил ранения наш боец из разведывательной роты. Чтобы подавить огонь противника, пехоте пришлось в ответ отработать сначала с КПВТ, а после точно с СПГ", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно восемь бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе. Вскоре была названы их имена и опубликованы фото.

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