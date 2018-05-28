Отомстили за бойца ВСУ: появились фото мощного удара по террористам "ДНР"

В зоне проведения ООС на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили две боевые машины террористов "ДНР", отомстив таким образом за ранение украинского военнослужащего.

Об этом в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это произошло на Светлодарской дуге. Также он опубликовал фото мощных ударов по позициям оккупантов.

По его словам, 4 мая террористы вели обстрел позиций украинских военных в этом районе из БМП. Один из боеприпасов разорвался вблизи с бойцом и ему оторвало два пальца на левой руке. После этого бойцы ВСУ спланировали специальную операцию по уничтожению позиции боевиков, начав с изучения местности.

"Искали позицию и искали БМП с которой тогда был произведен обстрел. И нашли, но на позиция оказалась не только БМБ-1, но и МТЛБ-ЗУ", - рассказал волонтер.

"Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все-равно уже никуда не денется. Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов, два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали", - рассказал Мысягин.

"В саму БМП группа точно "занести" не успела. По рации пришла информация, что с соседнего сепарского опорника выехала ещё одна БМП и начала работать - она была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уже "идёт работа", и все пока получается то и ее не стоит обделять вниманием. Быстро пристрелялись и из 12 выстрелов 2 точно легли в цель. Попали под правый борт и под нос", - поведал волонтер.

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