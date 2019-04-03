"Отойдет к России!" Жириновский собрался оккупировать пол-Украины

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что после прекращения действия Договора у дружбе между Украиной и Россией страна-агрессор якобы имеет полное право ввести свою армию на чужую территорию.

Депутат нелегитимной Госдумы считает, что сейчас границы между двумя государствами аннулированы и поэтому Россия должна воспользоваться возможностью аннексировать южные и восточные области Украины. Преступные призывы Жириновский озвучил во время брифинга, сообщает одно из пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский EADaily

"Договор о дружбе, который порвал Порошенко, был базовым. Из него вытекали договора об экономическом сотрудничестве, о границах, и все остальные. Раз мы порвали базовый, то все остальные договора тоже потеряли силу. Значит, у нас нет границ с Украиной, и любые движения русской армии не будут означать агрессию, ибо границ нет", — сказал он.

"Давайте заключать новый договор, уже без Крыма, Донбасса и Луганска. Но, наверное, вся юго-восточная Украина должна отойти к России. Только при этих условиях западная Украина может вступить в Евросоюз, в НАТО", — добавил Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жириновский заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром. Все остальные области, в его нелепой теории, являются "русскими" землями, которые подвергли насильственной украинизации.

Лидер ЛДПР сказал, что Россия ждет атаки со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить. Он добавил, что страна-агрессор якобы не хочет брать на себя ответственность объявления войны и поэтому надеется на провокацию.

Также Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.

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