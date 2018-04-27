Отобрать у России Крымский мост: в Госдуме дерзко ответили на планы Украины

Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек считает бессмысленными заявления народного депутата Украины, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова о том, что РФ должна передать Украине Крымский мост в качестве контрибуции.

"У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на Крымскую землю", — сказал Бальбек, сообщает RT.

Депутат отметил, что "контрибуции" платят побежденные страны, а Россия не находится в состоянии войны с Украиной.

"Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство", — сказал он.

Крымский политолог Владимир Джаралла назвал заявление Чубарова наглостью, сообщает "РИА Новости".

"Это именно наглость, и понятен расчет – меньше 50 дней у нас осталось до начала Чемпионат мира по футболу. Понятно, что российское руководство принимает все меры для того, чтобы все прошло благополучно. Понятно, что забот хватает и без этого. Именно на это и рассчитывает Киев в своих наглых действиях: это захват корабля "Норд", аресты российских граждан. А теперь еще делают какие-то безумные заявления, которые заставляют сомневаться в их адекватности", - отметил политолог.

По его словам, за заявлениями Чубарова скрывается "точный расчет".

"Более того, у меня нет сомнений, что это делают политические кураторы из американского посольства, а украинские персонажи выступают реализаторами этой политики, радуясь этому. Но они не задумываются о будущем, о том, что будет с ними, когда эта "Свадьба в Малиновке" наконец-то закончится", — сказал Джаралла.

Как сообщал "Обозреватель", Рефат Чубаров заявил, что Крымский мост должен стать частью контрибуции России за аннексию украинского Крыма.