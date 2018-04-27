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Отобрать у России Крымский мост: в Госдуме дерзко ответили на планы Украины

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Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек считает бессмысленными заявления народного депутата Украины, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова о том, что РФ должна передать Украине Крымский мост в качестве контрибуции.

"У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на Крымскую землю", — сказал Бальбек, сообщает RT.

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Депутат отметил, что "контрибуции" платят побежденные страны, а Россия не находится в состоянии войны с Украиной.

"Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство", — сказал он.

Крымский политолог Владимир Джаралла назвал заявление Чубарова наглостью, сообщает "РИА Новости".

"Это именно наглость, и понятен расчет – меньше 50 дней у нас осталось до начала Чемпионат мира по футболу. Понятно, что российское руководство принимает все меры для того, чтобы все прошло благополучно. Понятно, что забот хватает и без этого. Именно на это и рассчитывает Киев в своих наглых действиях: это захват корабля "Норд", аресты российских граждан. А теперь еще делают какие-то безумные заявления, которые заставляют сомневаться в их адекватности", - отметил политолог.

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По его словам, за заявлениями Чубарова скрывается "точный расчет".

"Более того, у меня нет сомнений, что это делают политические кураторы из американского посольства, а украинские персонажи выступают реализаторами этой политики, радуясь этому. Но они не задумываются о будущем, о том, что будет с ними, когда эта "Свадьба в Малиновке" наконец-то закончится", — сказал Джаралла.

Как сообщал "Обозреватель", Рефат Чубаров заявил, что Крымский мост должен стать частью контрибуции России за аннексию украинского Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
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