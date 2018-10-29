''Отобрать и поделить'': в Меджлисе раскрыли новую подлость оккупантов в Крыму

Так называемые "власти" аннексированного Крыма намерены "национализировать" недвижимость, принадлежащую Меджлису крымскотатарского народа.

Об этом сообщил в эфире ObozTV заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров. По его словам, отобранное имущество достанется пособникам оккупантов.

Представитель Меджлиса затруднился детально сообщить, какое именно имущество подлежит "национализации". По его словам, т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов "сам знает перечень объектов".

"Во все времена в России практикуется отбирать и делить… Скорее всего, это связано с тем, что проходил Курултай религиозных общин. В очередной раз на пять лет назначили муфтием Эмирали Аблаева. Он сотрудничает с российской властью, является коллаборантом. Видимо, чтобы ублажить его и его структуры, будет принято решение о национализации имущества Меджлиса", - объяснил Умеров.

"Это несколько офисов… Большинство членов Меджлиса остается в Крыму, но имущества давно нет. Все здания давно опломбированы и отобраны. А теперь их хотят разделить", - уточнил он.

Умеров отметил, что в Меджлисе сейчас не помышляют о судебных исках против оккупантов: "Пока оккупация продолжается, ни о каких судах речи не будет. После того, как оккупация закончится и Крым вернется в состав Украины, все будет поставлено на место. Мы ничего предпринимать не будем, все пойдет своим чередом. Сейчас такая ситуация, что реальная власть в Крыму российская".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Меджлисе предложили создать на полуострове крымскотатарскую национальную автономию и изменить название административно-территориальной единицы Автономная республика Крым.