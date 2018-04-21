Отобрать Галичину: в России раскрыли "сепаратистский план" Евросоюза

Если бы в 2014 году президент Виктор Янукович удержал власть, а запад Украины заявил о непризнании правящего режима в Киеве, страны Евросоюза якобы готовили признание "сепаратистов в Галичине".

Об этом во время "круглого стола" комитета Совета Федерации по международным делам" заявил директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт сепаратистское издание "ПолитНавигатор".

По его словам, весной 2014 года он принимал участие в закрытых консультациях с экспертами в Германии, где "проигрывался вопрос, если поднимутся сепаратисты на западе Украины и отколются от страны, то что с ними делать".

"И западники считали, что их надо всячески вовлекать в переговоры, ни в коем случае не отталкивать и так далее. То есть, если бы Янукович устоял, а запад Украины бы восстал, то мы же понимаем все – их бы поддержали, сейчас бы вели переговоры, снабжали бы их, как курдов, оружием и так далее", – заявил Громыко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в РПЦ призвали к захвату левобережной Украины.