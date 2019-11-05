Отобрали 12 млн: на Одесщине произошло дерзкое нападение на бизнесменов

На автодороге Киев-Одесса произошло дерзкое нападение на автомобиль предпринимателей. У них отобрали более 12 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области. Инцидент произошел около 18:00 понедельника, 4 ноября.

"Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле", – сообщили в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Преступники пока не задержаны.

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