Отобрали 12 млн: на Одесщине произошло дерзкое нападение на бизнесменов

На автодороге Киев-Одесса произошло дерзкое нападение на автомобиль предпринимателей. У них отобрали более 12 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области. Инцидент произошел около 18:00 понедельника, 4 ноября.
"Автомобиль предпринимателей, ехавших на промтоварный рынок за товаром, остановился у кафе на подъезде к Одессе. В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами в сумме более двенадцати миллионов гривен и скрылись с места происшествия на своем автомобиле", – сообщили в полиции.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Преступники пока не задержаны.
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Прямий
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