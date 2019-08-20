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Отнесло в открытое море: на курорте Украины произошли массовые ЧП с туристами

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В воскресенье, 18 августа, в поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области работники ГСЧС 4 раза спасали лиц, которых уносило в открытое море на надувных матрасах и круге. Специалисты помогли 8 людям добраться до берега.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в Службу спасения "101" поступило 4 сообщения о ЧП на воде.

Первый случай произошел вблизи пляжа базы отдыха "Пересыпь". Спасатели на расстоянии около 2500 м от берега заметили двух мужчин, которых на надувном матрасе унесло в открытое море. Ими оказались 37-летний житель города Першотравенск и 41-летний житель поселка Петропавловка.

Туристов унесло в открытое море

Туристов унесло в открытое море

Позже на этом же пляже в похожую ситуацию попали 30-летний и 39-летний мужчины. Их на надувном круге тоже относило в море: спасатели заметили людей на расстоянии примерно 1500 м от побережья.

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Другие два события произошли на пляже рядом из базой отдыха "Металлург". Так, на матрасе на расстояние 2000 м от берега занесло 54-летнего мужчину с 27-летней женщиной.

В 18:20 матрас с 48-летним мужчиной и 43-летней женщиной, жителями города Днепр обнаружили в открытом море на расстоянии 1700 м от пляжа.

Во всех случаях спасатели добрались до отдыхающих и помогли добраться до побережья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области на территории курорта "Буковель" во время роуп-джампинга (экстремальный прыжок с высоты с помощью канатов) оборвался трос: двое туристов упали вниз на пешеходную дорожку. Полиция Ивано-Франковской области опубликовала фото с места ужасной ЧП.

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Место
Украина Запорожье
Тег
туристы
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