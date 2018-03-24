Отмывание денег и бизнес: что известно о родственниках Путина

Дальние родственники президента Российской Федерации Владимира Путина в большинстве своем занимают почетные должности в стране.

Некоторые из них были причастны, по крайней мере такими данными располагают журналисты, в преступных схемах отмывания и вывода денег из России. Об этом говорится в материале "Русской службы ВВС".

Михаил Путин

Новоназначенный заместитель председателя правления "Газпрома" является сыном двоюродного брата – двоюродным племянником президента РФ.

После получения степени кандидата медицинских наук начал работать в руководстве государственного предприятия "Медтехснаб" министерства здравоохранения России. Позже работал в Минздраве, возглавив экономический департамент.

В 2004 году руководил медицинским управлением "Газпрома". А через три года занял пост зампреда правления страховой компании "Согаз". Эта компания была признана крупнейшим страховщиком страны по объему собранных премий – 158 млрд рублей.

Михаил Шеломов

Миллиардер является сыном двоюродной сестры Путина, то есть двоюродным племянником. 50-летний Шеломов родом из Санкт-Петербурга. Много лет он был ведущим специалистом петербургского филиала судоходной компании "Совкомфлот", параллельно став владельцем крупных активов.

В 2000 году купил 12% акций "Согаза" за 15 млн долларов. Через девять лет цена его доли выросла почти до 200 млн долларов. Структурам Шеломова принадлежат 8,4% банка "Россия" и компания "Согаз-Недвижимость" с активами на сумму более 30 млн долларов.

В 2016 году его компании заработали более 2 млрд рублей – по 5,5 млн рублей.

Игорь Путин

64-летний мужчина из Санкт-Петербурга является двоюродным братом президенту РФ.

В конце 1990-х уволился с военной службы и работал в государственных органах Рязанской области. С середины 2000-х был руководителем разных компаний и банков, включая "Мастер-банк" и Русский земельный банк.

В 2007 году "Мастер-банк" был упомянут в расследовании журнала The New Times как организация, через которую велось отмывание денег. Через 6 лет его лишили лицензии. Банк отмывал деньги, подделывал отчетность.

Кроме того, во время руководства Игорем Путиным Русский земельный банк был задействован в схеме "мегапрачечной" по отмыванию и выводу денег из РФ. Так, страну покинули 20 млрд руб. В 2014 году он был лишен лицензии.

Роман Путин

Еще один двоюродный племянник президента РФ – сын Игоря Путина. 40-летний Роман получил образование в сфере военного дела.

После окончания Санкт-Петербургской Военной академии тыла и транспорта три года служил в Федеральной службе безопасности. Занимал различные должности в администрации Рязанской области, а в 2007-2008 году руководил рязанской сетью офисов мобильного оператора МТС.

В 2011 году возглавил совет директоров группы компаний МРТ. В 2014 году создал собственную компанию Putin Consulting, которая предоставляла консультации бизнесу по высоким для рынка расценкам.

Как сообщал "Обозреватель", родственника Путина назначили зампредом правления "Газпрома" 23 марта.