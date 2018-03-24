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Отмывание денег и бизнес: что известно о родственниках Путина

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Дальние родственники президента Российской Федерации Владимира Путина в большинстве своем занимают почетные должности в стране.

Некоторые из них были причастны, по крайней мере такими данными располагают журналисты, в преступных схемах отмывания и вывода денег из России. Об этом говорится в материале "Русской службы ВВС".

Михаил Путин

Новоназначенный заместитель председателя правления "Газпрома" является сыном двоюродного брата – двоюродным племянником президента РФ.

После получения степени кандидата медицинских наук начал работать в руководстве государственного предприятия "Медтехснаб" министерства здравоохранения России. Позже работал в Минздраве, возглавив экономический департамент.

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В 2004 году руководил медицинским управлением "Газпрома". А через три года занял пост зампреда правления страховой компании "Согаз". Эта компания была признана крупнейшим страховщиком страны по объему собранных премий – 158 млрд рублей.

Михаил Шеломов

Миллиардер является сыном двоюродной сестры Путина, то есть двоюродным племянником. 50-летний Шеломов родом из Санкт-Петербурга. Много лет он был ведущим специалистом петербургского филиала судоходной компании "Совкомфлот", параллельно став владельцем крупных активов.

В 2000 году купил 12% акций "Согаза" за 15 млн долларов. Через девять лет цена его доли выросла почти до 200 млн долларов. Структурам Шеломова принадлежат 8,4% банка "Россия" и компания "Согаз-Недвижимость" с активами на сумму более 30 млн долларов.

В 2016 году его компании заработали более 2 млрд рублей – по 5,5 млн рублей.

Игорь Путин

64-летний мужчина из Санкт-Петербурга является двоюродным братом президенту РФ.

В конце 1990-х уволился с военной службы и работал в государственных органах Рязанской области. С середины 2000-х был руководителем разных компаний и банков, включая "Мастер-банк" и Русский земельный банк.

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В 2007 году "Мастер-банк" был упомянут в расследовании журнала The New Times как организация, через которую велось отмывание денег. Через 6 лет его лишили лицензии. Банк отмывал деньги, подделывал отчетность.

Кроме того, во время руководства Игорем Путиным Русский земельный банк был задействован в схеме "мегапрачечной" по отмыванию и выводу денег из РФ. Так, страну покинули 20 млрд руб. В 2014 году он был лишен лицензии.

Роман Путин

Еще один двоюродный племянник президента РФ – сын Игоря Путина. 40-летний Роман получил образование в сфере военного дела.

После окончания Санкт-Петербургской Военной академии тыла и транспорта три года служил в Федеральной службе безопасности. Занимал различные должности в администрации Рязанской области, а в 2007-2008 году руководил рязанской сетью офисов мобильного оператора МТС.

В 2011 году возглавил совет директоров группы компаний МРТ. В 2014 году создал собственную компанию Putin Consulting, которая предоставляла консультации бизнесу по высоким для рынка расценкам.

Как сообщал "Обозреватель", родственника Путина назначили зампредом правления "Газпрома" 23 марта.

Персоны
Владимир ПутинИгорь Путин
Место
Россия
Объект
расследование
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