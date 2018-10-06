''Отметелил, как собаку'': в Запорожской области чиновника похитили в багажнике

В Приморском районе Запорожской области напали на главу местного отделения государственной исполнительной службы Сергея Гогунского. По предварительной информации, это связано с противостоянием чиновника незаконному бизнесу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль. Также он опубликовал видеозапись, на которой один из нападавших объясняет полиции, что Гогунский сам пришел к ним домой и начал "биться головой" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. Присутствует ненормативная лексика).

"Начальник службы исполнительной разгоняется, бьется, разбивает себе лицо", ― заявил правоохранителям мужчина, представившийся Андреем Акритовым.

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Во время всей беседы с полицейскими он употреблял алкоголь, ругался матом и заявил, что он "состоит в группировке "ДНР".

"Он пришел и бился о забор, о ворота. Лицом бился. Он пришел и говорит: "Отдайте нам колхозы". И бился. Потом я вышел и лично отметелили его, как собаку", ― продолжил рассказ Акритов.

Константин Брыль же сообщил, что нападение на Гогунского связано с незаконным сбором урожая в Приморском крае.

"Сергей Гогунский пострадал от действий преступной местной группировки. Некоторые лица решили незаконно собирать урожай. А госслужащего, который пытался этому препятствовать, избили. Местные "царьки" не только запугивали чиновника, а и похитили его в багажнике авто", ― рассказал глава Запорожской обладминистрации.

Он также сообщил, что в Приморском крае накануне выборов местные "политики" уже пытаются делить между собой должности и устанавливать свою власть.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Брыль сообщил о том, что внефракционный нардеп Вадим Кривохатько запугивает работников одной из аграрных фирм Запорожской области, блокируя работу предприятия.