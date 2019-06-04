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"Отличный выстрел": в сеть попало видео "самоликвидации" наемника Путина

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На оккупированном Донбассе террорист "Л/ДНР" опозорился из-за неумелого обращения с оружием.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Операция - самоликвидация представителей росийско-оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!" - посмеялся он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в течение мая 2019 года на Донбассе были ликвидированы более 50 террористов.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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