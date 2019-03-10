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"Отличные дороги!" Украинский замминистра угодил в яму и вылетел в кювет

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Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань попал в аварию на дороге Н09 Мукачево — Львов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Уточняется, что машина, в которой находился чиновник, из-за ямы вылетела в кювет, где у авто вырвало колесо. Довгань отметил, что если бы не низкая скорость — около 20 км/час — последствия могли быть намного серьезнее.

При этом замминистра подчеркивает, что причиной инцидента послужило именно неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

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Виктор Довгань

Виктор Довгань

facebook.com/v.dovhan

"Дорогами солнечного Закарпатья — 12 часов в машине: Львов — Рахов — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09", — написал Довгань.

Он указал на то, что проблемная дорога проходит вдоль государственной границы с Румынией и соединяет несколько районов.

"В этом году с 600 млн грн на дороги — акцент надо делать на Киев — Чоп и Мукачево — Рахов", — отметил чиновник. Он рассказал, что в 2019 году Мининфраструктуры "выбило" 200 млн гривен на дорогу Н09 Рахов — Хуст.

"Отличные дороги!" Украинский замминистра угодил в яму и вылетел в кювет

facebook.com/v.dovhan

"Отличные дороги!" Украинский замминистра угодил в яму и вылетел в кювет

facebook.com/v.dovhan

В то же время он заявил, что "радуется за родную Львовщину", так как за последние 5 лет там появились "отличные дороги Львов — Чоп и Львов — Ивано-Франковск", однако "надо делать северный обход Львова и Дубно".

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Довгань рассказал о всеобъемлющем плане по развитию транспортной инфраструктуры, логистики и интеграции прифронтового города с различными регионами страны.

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Тема
Дороги в Украине
Персона
Виктор Довгань
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
ДТПдороги
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Комментарии
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nic nic_
nic nic_
Говорят,когда сдают мост в эксплуатацию,под мостом сидят.Может и дорогу также сдавать.Дорога сдается,садится министр,а за рулем начальник по строительству и с максимально допустимой скоростью проверяют.как мост проверяют
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минин евген
минин евген
это он еще по росисе не ездил, вообще охуел бы.
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rauschensky felix
rauschensky felix
минин евген, российские "плохие дороги"-для вас автострады. вот такая селяви, чушкарь
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