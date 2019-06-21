Отлавливал призывников: в Харькове устроили самосуд над военкомом. Видео

В Харькове представитель военкомата угрожал молодым людям на улице, за что поплатился от их защитников.

Видео опубликовано на странице "Харьков" в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Военкомы, отлавливающие радничков на улице, получили лещей. Без смс и регистрации", — говорится в описании.

Отметим, в посте не указана дата съемки, однако обнародован он в сети 21 июня.

Скриншот

Скриншот

Военкомы, отлавливающие радничков на улице, получили лещей. Без смс и регистрации 🔞 pic.twitter.com/hSswgmhEoE — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 21 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве молодого человека задержали люди в форме прямо возле станции метро. Его попросили показать паспорт, после чего забрали документы и заявили, что он "должен идти в армию".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!