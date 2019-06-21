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Отлавливал призывников: в Харькове устроили самосуд над военкомом. Видео

12.1тЧитать материал на украинском

В Харькове представитель военкомата угрожал молодым людям на улице, за что поплатился от их защитников.

Видео опубликовано на странице "Харьков" в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Военкомы, отлавливающие радничков на улице, получили лещей. Без смс и регистрации", — говорится в описании.

Отметим, в посте не указана дата съемки, однако обнародован он в сети 21 июня.

Отлавливал призывников: в Харькове устроили самосуд над военкомом. Видео

Скриншот

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Отлавливал призывников: в Харькове устроили самосуд над военкомом. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве молодого человека задержали люди в форме прямо возле станции метро. Его попросили показать паспорт, после чего забрали документы и заявили, что он "должен идти в армию".

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Место
УкраинаХарьков
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А скоро бить будут уже просто за форму ВСУ. А пaлaчей из нaцбaтoв будут сразу зарывать в землю. А если исполнится между некоторых мaйдaнyтых и Крым будет в составе Укрaины, то пассажиры Пoeздов Дрyжбы будут опускать в мусорные баки всех чиновников и полицейских, у которых не будет на груди гeopгиевской лeнточки и которые не смогут спеть гимн Рoссии.
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леня зе
леня зе
на самом интересном видео обрывается.надеюсь леща он таки получил.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Блин... А кто будет останавливать орды москалей рвущихся к Киеву?
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