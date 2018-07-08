Откуда взялся "Молот" Пашинского: найден "след Москвы"

Стволы для минометов "Молот", производство которых лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский, в 2015-2016 годах делали на Старокраматорском машиностроительном заводе, связанном с Россией.

Об этом заявила известная парвозащитница и волонтер Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

"Контрольным пакетом акций СКМЗ, по крайней мере по состоянию на 2016 год, владел сын бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка Сергей. Не напрямую, конечно, а через оффшорную прокладку Ganado Trade, INC. И именно через этот оффшор, а также через бенефициара, некую Людмилу Ульященко, СКМЗ связан с другим краматорским предприятием "Энергомашспецсталь", которое принадлежит "Росатому", - объяснила она.

При этом активистка подчеркнула, что основными посредниками соглашений Ganado Trade, INC являются компании, зарегистрированные в Москве.

В комментариях местные жители утверждают, что Старокраматорский машиностроительный завод во время обстрелов никогда не трогали террористы, считая его "своим".

Как сообщал OBOZREVATEL, связанный с заводом "Маяк" активист Александр Остапенко заявил, что военные погибли не от разрыва миномета "Молот". По его мнению, таким образом, якобы прошел "естественный отбор".