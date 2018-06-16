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Откуда уши растут: вскрылся "российский след" в словах Трампа о Крыме

3.8тЧитать новость на украинском

Автором статьи на ресурсе BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп якобы объявил аннексированный Крым российским является журналистка из РФ Юля Йоффе.

Этот факт заметили журналисты портала "Информационное сопротивление".

"Что примечательно, Юля Йоффе россиянка (ее яркое фото в иллюстрации к статье) и на ресурсе BuzzFeed она не особо популярна, поскольку статьями не сильно блещет. И если уж совсем по правде, я только эту статью на ресурсе от Юли и нашел", - говорится в публикации.

Отмечается, что СМИ создали информационную волну из непроверенного, неподтвержденного и весьма сомнительного по качеству материала, "который на пользу лишь нашему гибридному соседу".

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Юлия Йоффе

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальное заявление Трампа о том, что аннексированный Крым является "российским, потому что там говорят по-русски", вызвало волну возмущения и насмешек в социальных сетях.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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