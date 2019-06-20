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"Откуда берутся педофилы?" После убийства 11-летней Даши в Украине призвали защитить детей

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Убийца 11-летней Даши Лукьяненко получит должное наказание, но властям Украине необходимо озаботиться профилактикой подобных преступлений.

Об этом заявил в эфире ObozTV Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он подчеркнул, что около 60% педофилов – это те, кто сам подвергался насилию в детском возрасте.

В частности, Кулеба выступил за организацию в Украине детской кибер-полиции, чтобы исключить возможность просмотра порнографии маленькими детьми.

"Сегодня уже в возрасте 5-7 лет дети смотрят порнофильмы. Это искажает их психику, и вообще является сексуальным насилием по отношению к детям", – объяснил он.

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Кулеба напомнил, что известно о подозреваемом в убийстве Даши: "Он мог по полгода не выходить из дому, пересматривал порно, и никого это тогда не волновало".

"Не знаю, как он вел себя в школе. Но чтобы защитить наших детей, мы должны сегодня говорить именно о профилактических мерах. Потому что, возможно, если бы на него кто-то обратил внимание…", – отметил он.

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"Откуда берутся педофилы? Да 60% из них – это те, кого насиловали, кто переживал сексуальное насилие в детском возрасте. Потом они делают это с другими. И нам надо это предотвращать. Нам надо принимать законы, которые позволят защитить ребенка. Чтобы он потом, уже во взрослом возрасте, не убивал и не насиловал", – призвал Уполномоченный президента.

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Убитая Даша и подозреваемый Николай Тарасов

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Темы
Даша Лукьяненко: убийство девочки на ОдесщинеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина
Теги
убийствоумер ребенокпедофилыпорноиндустрия
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