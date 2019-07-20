Я являюсь конечным бенефициаром и собственником Телеканала 112 - с момента его основания и до настоящего времени. Заявляю, что, по моему мнению, смена собственника канала была осуществлена незаконно. Иными словами, произошел рейдерский захват.

Предыдущая власть - по политическим мотивам и с целью влияния на граждан Украины - организовала мое преследование. Мне угрожали. Против меня открыли несколько откровенно сфальсифицированных уголовных дел. И все - с одной целью: принудить меня дать согласие на продажу телеканала, рыночная стоимость которого в настоящее время составляет более 30 млн.

Толчком для таких незаконных действий послужил мой отказ от выполнения заказов по анти-пиару и дискредитации оппонентов тогдашней власти и освещения исключительно в положительном ключе всех ее действий.

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Учитывая тот огромный моральный ущерб, который был мне нанесен, тот колоссальный удар по моей деловой репутации, прошу действующего президента Украины Владимира Зеленского лично вмешаться в ситуацию - ведь он является гарантом Конституции Украины. Призываю вас, господин президент, принять адекватные законные меры по защите моих имущественных прав. И главное - защитить свободу слова в Украине.

На данный момент редакционная политика телеканала, по моему мнению, находится под жёстким диктатом лиц, которые преступным путём завладели моим имуществом. В связи с этим часть коллектива уволилась, оставшиеся же - вынуждены работать в условиях фильтрации материалов и цензуры контента. Профессиональные журналисты - мой коллектив, который, как и телеканал, мы собирали по крупицам, - стали заложниками ситуации, сложившейся в результате преступных действий, политических игрищ и манипуляций.

Это обращение - мое заявление о преступлениях против собственности и свободы слова. Прошу привлечь к уголовной ответственности группу лиц, которые эти преступления совершили. В преступной организации, которая вступила в сговор с первыми лицами государства, "рулившими" страной в 2015-2019 годах - народные депутаты, руководители и сотрудники правоохранительных органов, фискальной службы, члены Национального совета по телевидение и радиовещанию, нотариусы и государственные регистраторы. Рейдерский захват Телеканала 112 проводился при непосредственном участии Зубрицкого Виктора Васильевича, руководителей одной из юридических компаний Нарановича Александра Борисовича и Сметаны Василия Васильевича, сотрудников данной компании Ковальчука Андрея Олеговича, Егорычева Павла Геннадиевича, Ивановой Евгении Сергеевны, Мазурака Виталия Александровича, которые так же являются номинальными директорами ООО "ТРК 112 Украина", ООО "Арианда ТВ", ООО "Партнёр ТВ", ООО "Новый Формат ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Сей ТВ системз", ООО "ИА 112 юэй".

Захват телеканала не произошел бы также без содействия доверенных лиц бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича - Бенкендорфа Егора Андреевича, Онищенко Александра Романовича, Пасенюка Макара Юрьевича. И людей, которые участвовали в последующей перерегистрации юридических лиц гражданина Германии Катца Эдуарда и народного депутата Козака Тараса Романовича.

Действия упомянутых людей были направлены на завладение моим имуществом. Что повлекло за собой тяжкие последствия - в виде материального и морального ущерба, а также использования независимого телеканала в собственных целях, посредством давления на журналистов и создания необходимого контента новостного канала.

Считаю, что своими действиями, указанные лица посягают не только на право частной собственности, но и на свободу слова в Украине. Ведь их действия иначе чем притеснением и ликвидацией объективной журналистики в стране не назовешь.

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Все сделки по переоформлению группы компаний телеканала 112 осуществлялись без моего разрешения и согласия. Поэтому я обосновано утверждаю: телеканал у меня украли члены преступной организации с международными связями.

Также в ходе расследования в кратчайшие сроки прошу наложить арест на группу компаний Телеканала 112, имущество, расчетные счета, кроме зарплатных, активы недвижимость и счета всех перечисленных лиц, с целью недопущения дальнейшего фиктивного слияния или переоформления, которое по моей информации происходит в данный момент, а также с целью обеспечения возмещения мне морального и материального ущерба и возврата медиаактивов законному собственнику.

Прошу проверить законность происхождения денежных средств у Козака Тараса Романовича, отражения их в декларациях, движение денежных средств к конечному получателю по сделке. Провести независимую экспертную оценку активов, так как даже при незаконном завладении телеканалом, указанные лица провели сделку по значительно заниженной стоимости и не удосужились оплатить налоги государству.

К своему обращению прилагаю схему, восстанавливающую хронологию событий, связанных с переходом права собственности. Из этой схемы очевидно, что именно я, Подщипков Андрей, действительно являлся конечным бенефициаром и собственником телеканала в одном лице. И поскольку нет и не может быть никаких моих письменных распоряжений о продаже телеканала - налицо преступление.

Интересный фрагмент схемы - восстановление хронологии и участия в событиях людей, чьи фамилии и фотографии помечены красным.

Исходя из установленных юридических фактов, правоохранительные органы должны заинтересоваться ответом на ряд вопросов. Например, с какой целью менеджерами телеканала, было создано предприятие-клон ООО "ИА 112-Украина", отличающееся от настоящего ООО "ИА 112 Украина" всего лишь наличием дефиса в названии? Подавались ли ими документы от предприятия-клона в государственные органы для получения лицензии? Кто был инициатором этой процедуры? Что было указано в официальных документах, чтобы выполнить лицензионные условия? Возникает очень много вопросов к этой тёмной истории...

Кстати, даже согласно информации, опубликованной на сайте канал 112 Украина, именно я являюсь конечным собственником телеканала. А значит все, что происходило без моего ведома и согласия - является не чем иным, как рейдерским захватом.

Кроме того, господин президент, прошу обеспечить мою физическую защиту и безопасность. Считаю, существует серьезная угроза моей жизни. Ведь с этого момента мое физическое устранение будет единственным способом разрешить сложившуюся ситуацию. Как для лиц, захвативших телеканал, так и для их оппонентов.

Господин президент, на сегодняшний день у меня нет сомнений в вашей порядочности и у меня нет оснований вам не доверять. Но я сомневаюсь в беспристрастности правоохранительных органов нашей страны. Именно поэтому вынужден обращаться к вам и назначенному вами главе СБУ именно таким способом: максимально публично.

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