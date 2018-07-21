"Отключить газ и воду!" Военный эксперт разозлил россиян идеей по Крыму

Освобождение Крыма может произойти в результате экономической и финансовой блокады, в том числе с отключением газа и воды для аннексированного полуострова.

Такое мнение высказал украиский военный эксперт Олег Жданов в эфире ObozTV. "Я бы, в первую очередь, предпочел экономическую и финансовую блокаду Крыма с введением там оккупационного режима, с введением там военного положения. Специально для всего мира закрыть эту территорию. Отключение газа и воды. И напоследок оставил бы военную операцию", - сказал он.

Соответствующее заявление украинского эксперта звучит на видео с 12:05

Данные слова уже растиражировали российские СМИ. Под публикациями посыпались гневные комментарии пользователей из РФ. "Все уже давно выключено!", "Выключите, и вас все будут ненавидеть!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Украина в будущем, возможно, будет вынуждена использовать взрывные и неразрывные ограждения в Азовском море, чтобы предотвратить потенциальную высадку российского десанта.