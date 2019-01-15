''Отказываюсь отвечать'': украинские моряки осадили российских оккупантов на судилище

Военнопленные украинские моряки, которых Россия захватила в Черном море, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.

Там 15 января им намерены продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца — до 6 апреля, сообщает РИА "Новости".

Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Пленные моряки ВМС РИА "Новости"

В ходе заседания о продлении ареста морякам Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", — заявил каждый из них. Вскоре после этого слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк показал видео с военнопленными украинскими моряками. Он снял его в момент их прибытия в Лефортовский суд. На заседание также приехала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и родные Героев.

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