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Отказались платить за фото: в Крыму толпа жестоко избила туристов. Видео 18+

2.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму у стен Судакской крепости живодеры напали с кулаками на туристов, которые отказались платить за снимки с птицами.

Об этом сообщил местный блогер Александр Кирьяков, (чтобы посмотреть видео инцидента, проскролльте страницу до конца), передает "Крымская газета".

"Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих", - рассказал он.

В Крыму толпа избила туристов

В Крыму толпа избила туристов

скриншот

Кирьяков напомнил, что сам ровно год назад по пути в крепость попал в такую же ситуацию с вымогательством, но тогда пришли на помощь друзья.

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"Хотите себе таких приключений в Крыму этим летом - фотографируйтесь с животными, и никто за вас не вступится", - резюмировал Кирьяков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на самый разгар лета совсем мало туристов - пляжи и кафе пустуют.

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Место
Украина
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Сало Уронили
Сало Уронили
X0X0/\ решил на шарка с птичкой сфоткаться-вот и получил по укромовному и6алу
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