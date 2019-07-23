Отказались платить за фото: в Крыму толпа жестоко избила туристов. Видео 18+

В оккупированном Крыму у стен Судакской крепости живодеры напали с кулаками на туристов, которые отказались платить за снимки с птицами.

Об этом сообщил местный блогер Александр Кирьяков, (чтобы посмотреть видео инцидента, проскролльте страницу до конца), передает "Крымская газета".

"Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих", - рассказал он.

В Крыму толпа избила туристов скриншот

Кирьяков напомнил, что сам ровно год назад по пути в крепость попал в такую же ситуацию с вымогательством, но тогда пришли на помощь друзья.

"Хотите себе таких приключений в Крыму этим летом - фотографируйтесь с животными, и никто за вас не вступится", - резюмировал Кирьяков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на самый разгар лета совсем мало туристов - пляжи и кафе пустуют.

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