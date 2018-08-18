"Отказали тормоза": выжившие украинские туристы рассказали о смертельном ДТП в Польше

Очевидцы смертельного ДТП, в котором разбился автобус с украинскими туристами в Польше, рассказали подробности происшествия.

В сюжете ТСН говорится, что поляки называют часть дороги, где случилось происшествие, "кривой смерти". Такое наименования она получила из-за резкого поворота почти на 90 градусов. В связи с этим, часто встречаются предупреждающие знаки.

Именно на этом участке стоял символический крест, который в результате оказался под автобусом после того, как тот в него врезался.

"Мы ехали нормально, вроде все нормально было. Мы только проехали границу. Он выключил свет в автобусе, и мы начали засыпать. И вдруг, только шум, и все, и покатились. Автобус накрыл мою дочь наполовину. Мы кричали, спасите наших детей, поскольку мы не знаем, где они есть", - рассказал свидетель.

На место аварии сразу приехали четыре консула. По словам врачей, пострадавшим детям ничего не угрожает. Только одного оставили в больнице. Отмечается, что поездку организовывала фирма "Аккорд-тур", представители которой отказались давать комментарии.

"Мы подняли автобус, который лежал через несколько десятков метров от дороги. Это было нелегко сделать. Ведь было немало помех. Впрочем, все прошло гладко", - рассказал спасатель Даниэл Дриняк.

В момент происшествия стоял туман и моросил дождь. Однако, следствие считает, что виноват водитель, который пренебрег ПДД.

"Я сбоку сидела, я видела ту всю дорогу. Я видела тот поворот, его было четко видно, такой очень закрученный. Он поехал просто ровно и кричал, что он не справляется. Говорили, что тормоза отказали. Я не верю. Потому что до этого мы тормозили и все было хорошо. Он просто превысил скорость и не знал дороги", - сообщила львовянка Татьяна Ярумкив.

Журналисты выяснили, что автобус не является собственностью фирмы "Аккорд-тур". Пока неизвестно, у какого именно предпринимателя его арендовали. А юрист компании избегает разговора, ссылаясь на отсутствие времени.

От ОГА будем выступать с инициативой с письмом-обращением на вице-премьер-министра относительно внеочередной проверки на деятельность туроператора "Аккорд тур" органом лицензирования, чтобы выяснить, почему такая ситуация сложилась. Известно, что уже не первый случай, что есть проблемы с транспортными средствами", - сообщила руководитель отдела туризма Львовской обладминистрации Наталья Табака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате аварии погибли три человека. Транспорт с 54 пассажирами в салоне упал со склона. Среди пострадавших оказались 10 детей.

К вечеру, 18 августа, в больнице оказались 42 человека. По словам прокуроров, трагедия случилась из-за того, что водитель в два раза превысил скорость.