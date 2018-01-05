Отказ отпевать ребенка в Запорожье: в УПЦ МП шокировали циничным заявлением

Митрополит православной церкви Московского патриархата Лука поддержал инициативу людей, начавших приносить куклы к храму Иоанна Кронштадтского УПЦ МП в Запорожье - его служители отказались отпевать двухлетнего мальчика Евгения, которого задавил собой самоубийца.

Соответствующее видео публикует Запорожская епархия на своем канале в YouTube.

По его словам, крещение людей священниками УПЦ КП не является крещением вовсе, поэтому священники УПЦ МП не могли отпевать ребенка. Куклы и конфеты митрополит обещает раздать бедным и малоимущим.

Лука уверен, что ни одна православня церква мира не взялась бы отпевать Евгения.

Как писал "Обозреватель", вечером 31 декабря в Запорожье выпрыгнувший из окна квартиры самоубийца убил ребенка - двухлетнего мальчика. Когда семья обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой об отпевании малыша, тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата.

Отметим, Лука получил церковное образование заочно и не раз попадал в скандальные истории.