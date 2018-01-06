Отказ отпевать ребенка в Запорожье: у церкви УПЦ МП избили сочувствующих

В Запорожье возле Храма Петра и Февронии двое неизвестных в масках избили людей, принесших куклы к зданию церкви в память о двухлетнем мальчике Евгении из Запорожья, которого задавил собой самоубийца, а в УПЦ МП отказались отпевать ребенка из-за крещения в храме УПЦ КП.

"Ребята принесли кукол. Начался разговор с охраной. Охрана вызвала подкрепление. В разговоре прозвучала фраза о "Радомире" (общественная организация "Православный Союз Радомир". - Ред.). Ребят оттащили от церкви и избили ногами", - заявил волонтер — рассказал волонтер Валентин Бурый, пишет Hromadskeradio.

Организация "Радомир" - это "боевое крыло церкви", говорит он.

"Они так себя сами называют, спортивные ребята", - пояснил Бурый.

Нападавшие быстро подъехали на машине и быстро покинули место событий, но кем были злоумышленники пока точно неясно.

По словам волонтера, среди пострадавших был и участник АТО, который сейчас в больнице с вероятным переломом.

На своей странице в Facebook Бурый призвал приносить канистры и баклажки к церкви.

"Везём канистры, баклажки к церкви на Малом рынке. Пустые канистры, конечно. Для того, чтобы было понимание, что в следующий раз это могут быть канистры с бензином. Смысл в том, чтобы привлечь внимание людей к деятельности подобных организаций под прикрытием церкви", - пояснил активист.

Как писал "Обозреватель", вечером 31 декабря в Запорожье выпрыгнувший из окна квартиры самоубийца убил двухлетнего Евгения.Когда семья обратилась к священнику УПЦ МП с просьбой об отпевании малыша, тот отказался, ссылаясь на то, что он был крещен в церкви Киевского патриархата.

Затем в Запорожье, Киеве, Львове, Виннице, Славянске, Харькове, Чернигове и во многих других городах люди понесли детские игрушки к церквям. Флешмоб #принесикуклубуквально взорвал Украину.