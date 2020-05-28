Отказ Германии выдать Украине Онищенко: в САП назвали причину и последствия

Высший земельный суд Ольденбурга (Германия) отказал в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко, так как сомневаются в соблюдении минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Александр Онищенко

"Вместе с тем отмечаем, что это решение суда Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается в Высшем антикоррупционным суде, поскольку еще 21 января 2020 года судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia)", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что в настоящее время в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется изучение письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

"По-прежнему бывший народный депутат может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Германия отказала в экстрадиции Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа, связанного с "Укргаздобычей".

Онищенко эти обвинения отрицает и заявляет о давлении со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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