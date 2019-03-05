"Откатов не брал и уходить не собираюсь": глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения НАБУ

Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, который, согласно расследованию журналистов, причастен к коррупции в оборонном комплексе, отказался признать закупку деталей для авиатехники по завышенным ценам.

Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью ВВС Украина. Виновным он себя не считает и не собирается уходить из должности.

"Получение какого-либо вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда", – сказал он.

Отметим, речь идет о новом уголовном производстве, открытом НАБУ на основании третьей части расследования команды журналиста Дениса Бигуса, в которой были опубликованы материалы о поставке в Украину российских деталей для самолетов по цене, завышенной в семь раз.

Павел Букин daily.rbc.ua

"Завышенную цену категорически отрицаю. У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа", – прокомментировал Букин.

"Что показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): что товар ввозился изначально как другой... - чтобы скрыть его военное назначение, так как он устанавливался на военный самолет. Как в этом случае можно комментировать: было завышение, не было? Люди выполняли задачи по поставке техники текущего производства. К сожалению, российского", – продолжил Букин.

Такжее чиновник заявил, что не собирается уходить из должности руководителя "Укроборонпрома". "Если нужно будет, чтобы я уволился или устранился от должности – я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без политизации", – добавил Букин.

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