Отголосок Колумбайна: топ-5 кровавых трагедий в школах, которые потрясли мир

В среду, 17 октября, в оккупированном крымском городе Керчь произошел теракт в политехническом колледже. По предварительной информации погибли 18 человек, около 50 пострадали. Подозреваемый в массовой бойне - студент колледжа Владислав Росляков, покончил с собой. Известно, что убийца был зачислен в учебное заведение в 2015 году. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад приобрёл к нему 150 патронов.

Убийства в школах и университетах распространенный вид терактов по всему миру. Пока расследование трагедии в Керчи продолжается, OBOZREVATEL собрал информацию о самых резонансных трагедиях последнего времени.

Горе Беслана

Один из крупнейших терактов произошел в школе № 1 в североосетинском городе Беслан. Прямо посреди школьной линейки, 1 сентября 2004 года, группа из 32 чеченских террористов из числа людей боевика Шамиля Басаева захватила более тысячи заложников, в большинстве своем маленьких детей, подростков, их родителей и учителей.

Все захваченные находились в антисанитарных, нечеловеческих условиях, боевики запрещали им пить, есть и даже удовлетворять минимальные жизненные потребности. Кроме того, территория школы была заминирована со всех сторон.

Трагедия в Беслане Свобода

На третий день в спортзале учебного заведения произошли взрывы, возник пожар. После этого спецназ пошел на штурм здания.

Из-за хаотичной стрельбы, а также всеобщей паники погибли 314 заложников, из которых более сотни - дети.

Поджоги и резня

Еще один громкий и кровавый теракт в российской школе произошел в феврале 2014 года. Так, в Москве десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил своего учителя географии и захватил в заложники одноклассников.

Прибывший на место полицейский пытался утихомирить нападавшего, но был также застрелен. В результате спецоперации Гордеев был задержан полицией.

Уже в апреле 2018 года в башкирском городе Стерлитамак 17-летний ученик 9 класса Артем Тагиров напал на свою школу. Объектом нападения стала учительница информатики Екатерина Першина, которая была признана в городе "Учителем 2017 года". Она получила тяжелые ранения. Также травмы получили одноклассницы мальчика. Более того, нападавший попытался покончить жить самоубийством, перерезав себе горло, но безуспешно.

В мае этого года в России студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина Илья Иванченко утром ранил однокурсника, после этого покончил с собой.

Илья Иванченко

Илья принес ружье на занятия в разобранном виде. Оно лежало у него в рюкзаке за спиной. Охранника на момент нападения на посту почему-то не было. Иванченко собрал оружие в туалете, после чего сразу прошел в класс и начал беспорядочно стрелять в учеников.

Заряд попал в руку одному из парней, он упал на пол. Остальные в панике бросились бежать. Двое - сразу выпрыгнули из окна. Однако нападавший не стал гнаться за беглецами. Он просто вышел из кабинета, встал в коридоре, развернул ружье стволом к себе и застрелился.

Отголосок Колумбайна

В феврале 2018 в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде (США) в результате стрельбы погибли 17 человек. Стрелок - бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, вооружившись автоматической винтовкой Colt AR-15, начал вести огонь по своим сверстникам еще на пороге учебного заведения. Убив трех человек, он зашел в здание школы, где застрелил еще 12. Еще двое скончались от полученных ранений в больнице.

После того как место происшествия оцепила полиция, Николас Круз сдался. При обыске правоохранители нашли у него противогаз, патроны и дымовые шашки. Известно, что молодой человек был исключен из школы за нарушение дисциплины, а также угрозы другим ученикам.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд

Данная трагедия стала одной из самых крупных за последние 20 лет, со времен бойни в школе “Колумбайн” в апреле 1999 года. Тогда в одной из школ в городе Литлтон, штат Колорадо, двое вооруженных подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили кровавую бойню.

Молодые люди тщательно готовились к своему зловещему поступку. Они планировали взорвать школу, разложив на территории столовой сумки с бомбами. Правда, детонировать сразу снаряды у нападавших не получилось, поэтому они начали хаотичную стрельбу в библиотеке. Затем они вновь вернулись в столовую, где привели в действия бомбы с помощью коктейлей Молотова. После этого оба парня застрелились.

Исходя из предварительной информации, теракты в Керчи и в Колумбайне имеют ряд схожих деталей, а именно: взрыв в школьной столовой, беспорядочная стрельба и самоубийство нападавшего.