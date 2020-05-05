Отец жестоко убитой девочки под Харьковом рассказал о жене-"провидице". Видео
Отец 13-летней Кристины Пьяновой из Харьковщины, которую жестоко убила, обезглавив, собственная мать, признал наличие в убийцы экстрасенсорных способностей.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, когда пришел на похороны проститься с дочерью, передает Telegram-канал "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам соседей семьи Пьяновых, мужчина в воспитании девочки участия не принимал. При этом сам Виталий утверждает, что, хоть вместе с ними он прожил только около трех лет, всегда помогал им деньгами. Также уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.
Помимо этого, мужчина подчеркнул, что последний раз, когда он был с ребенком, бывшая жена Татьяна Пьянова сказала ему, якобы видит дочь насквозь.
"Говорила: "Меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит". Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром все купила, а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспомнил Виталий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
5 мая под Харьковом простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была жестоко убита собственной матерью 30 апреля.