Отец 13-летней Кристины Пьяновой из Харьковщины, которую жестоко убила, обезглавив, собственная мать, признал наличие в убийцы экстрасенсорных способностей.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, когда пришел на похороны проститься с дочерью, передает Telegram-канал "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам соседей семьи Пьяновых, мужчина в воспитании девочки участия не принимал. При этом сам Виталий утверждает, что, хоть вместе с ними он прожил только около трех лет, всегда помогал им деньгами. Также уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.

Помимо этого, мужчина подчеркнул, что последний раз, когда он был с ребенком, бывшая жена Татьяна Пьянова сказала ему, якобы видит дочь насквозь.

"Говорила: "Меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит". Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром все купила, а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспомнил Виталий.

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