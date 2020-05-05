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6 мая • обновлено в 06:58
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Отец жестоко убитой девочки под Харьковом рассказал о жене-"провидице". Видео

35.4т
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Отец 13-летней Кристины Пьяновой из Харьковщины, которую жестоко убила, обезглавив, собственная мать, признал наличие в убийцы экстрасенсорных способностей.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, когда пришел на похороны проститься с дочерью, передает Telegram-канал "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам соседей семьи Пьяновых, мужчина в воспитании девочки участия не принимал. При этом сам Виталий утверждает, что, хоть вместе с ними он прожил только около трех лет, всегда помогал им деньгами. Также уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.

"Вижу, кто чем дышит": отец убитой девочки рассказал о жене-"провидице"

Помимо этого, мужчина подчеркнул, что последний раз, когда он был с ребенком, бывшая жена Татьяна Пьянова сказала ему, якобы видит дочь насквозь.

"Говорила: "Меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит". Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром все купила, а дочка удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспомнил Виталий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Убийство в Харькове" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
Теги
умер ребенок убийство
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