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Отец выбросил сына с окна: появились подробности жуткого инцидента

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Родственники уверяют, что 40-летний мужчина, житель поселка Башкировка Харьковской области, который спьяну выбросил своего пятилетнего сына с окна четвертого этажа, ранее никогда не поднимал на него руку.

Как сказано в сюжете ТСН, дедушка мальчика Виктор Ляшенко заверяет, что ребенка в семье обожают. Он верит в слова горе-отца, который заявил, что сделал это спросонья под влиянием ночного кошмара.

"Если бы он не сонный был, он бы никогда не выбросил. Он не помнит. Сонный был, а что случилось, я вам не скажу", — пояснил он.

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Дом, в котором проживает семья

Дом, в котором проживает семья

Скриншот

Отмечается, что первым на помощь к мальчику бросился жилец первого этажа. Мужчина даже не узнал соседа.

"Я подошел, смотрю: руки, ноги двигаются, он вверх смотрит. Я понял, что можно его поднять. Я его спросил, как тебя зовут, он говорит: меня зовут Миша", — рассказал очевидец Сергей Бызов. Он и вызвал скорую, которая забрала ребенка в больницу.

Медики то, что мальчик не просто выжил, а и не получил по сути никаких травм, называют чудом.

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"Ребенок вообще родился в рубашке. Ребенок имеет ушибы мягких тканей, каких-то серьезных травм у него не обнаружено", — сказал заместитель главного врача больницы скорой и неотложной медицинской помощи города Харьков Елена Полещук.

"Как объясняет отец, что-то приснилось. Что конкретно, он не может объяснить. Он вскочил с кровати, открыл пластиковое окно, взял ребенка и выбросил из окна. Отец нигде не работает, употребляет спиртные напитки регулярно. И в этот вечер он также употреблял спиртные напитки", — рассказал заместитель начальника Чугуевского отдела полиции Александр Свиридов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Ивано-Франковской области 26-летний отчим забил до смерти 5-месячную девочку.

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Место
Украина
Теги
детивидео
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