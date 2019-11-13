"Западенщина одичает": отец "русского мира" впал в маразм из-за Украины

Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание. А особенно – ее западные области.

Более того, он выразил уверенность в том, что суверенное государство до сих пор является частью Российской империи. Такими нетрезвыми мыслями заядлый украинофоб поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Кургинян Скриншот видео

"Так устроена империя, что синонимом развития является русификация в соединении с национальной спецификой. Как только это исчезает – уходит развитие. Поэтому Донецк будет развиваться на основе украинского соединения с русификацией. А эти территории, особенно западенские, будут дальше и дальше уходить в архаическое сельское хозяйство! А когда придет латифундист, то оно будет уничтожено, и они будут возвращаться в дикость!" – заявил невменяемый фанатик "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кургинян заявил, что если Украина не хочет потерять свои территории вплоть до Киева, то якобы обязана пересмотреть Минские договоренности и превратиться в конфедерацию с особым статусом террористических "Л/ДНР".

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