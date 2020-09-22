Отец-разведчик и слив Цемаха за $40 млн: расследователь раскрыла новые данные об "измене" Ермака
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы взял взятку от россиян в размере около 40 миллионов долларов за отстаивание интересов РФ и помощь в освобождении свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха.
Об этом идет речь в материале журналистки-расследовательницы Любови Величко, опубликованном во вторник, 22 сентября, в издании "Новинарня".
По ее словам, спецслужбы Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии, которые входят в Международную следственную группу, захотели выяснить, почему Ермак не хотел переносить передачу Цемаха России с сентября 2019 года на декабрь.
Следователи рассчитывали, что в таком случае смогли бы успеть вытащить признания из террориста "ДНР". Журналистка заявила, что австралийская разведке якобы удалось установить причину такой позиции Ермака.
"Андрей Ермак ориентировочно в июле 2019 получил от россиян взятку, которая вычисляется в десятках миллионов долларов (около $40 млн) – за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе – и в вопросе обмена Цемах", – привела Величко слова анонимного сотрудника спецслужб Австралии.
Также расследовательница сообщила, что отец Ермака Борис ранее работал в Главном разведывательном управлении Российской Федерации, а мать главы ОП также является уроженкой России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко сообщил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Ермак.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы Андрей Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, якобы чтобы не портить отношения с Россией.
Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.
Недавно СМИ сообщили, что Ермак по-прежнему ведет совместный бизнес с российским политиком и предпринимателем Рахамимом Эмануиловым, который связан с окружением президента РФ Владимира Путина.