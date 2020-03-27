Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк раскритиковал нового генпрокурора Ирину Венедиктову за действия по расследованию убийства его дочери.

В пятницу, 27 марта, Виктор Гандзюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому на странице в Facebook. По мнению мужчины, генпрокурор "начинает работу со лжи" о расследовании.

Отец Гандзюк обратился к Зеленскому Громадське

Он обвинил Венедиктову в том, что она забирала дела у прокурора, который "все это время копал херсонский криминал и наконец делал что-то нормальное в деле Кати", а также назначила нового прокурора по делу.

У нового куратора якобы "нет времени разбираться в сотнях фамилий криминального ОПГ, которое годами убивало людей на Херсонщине".

Екатерина Гандзюк Соцсети

Гандзюк назвал ситуацию шоком и заявил, что не будет молчать по этому поводу. Он напомнил Зеленскому, что тот лично обещал ему результат, а теперь его "протеже за один день делает этот результат еще на месяцы вперед недостижимым".

По словам отца активистки, генпрокурор "начинает молотком ломать" дело. "Меня только волнует вопрос, почему весь день молчите вы? Почему молчите, когда нового генпрокурора вообще не интересует судьба десятков других активистов, переживших десятки других нападений?" – спросил у Зеленского Виктор Гандзюк.

Напомним: генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ , в том числе и от дела Гандзюк. Затем Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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