"Создают видимость правосудия!" Отец Екатерины Гандзюк ответил на приговор Венедиктовой

Окончание в ускоренном режиме досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк может быть связано с приближающимися местными выборами.

Об этом в комментарии "Гордону" заявил отец погибшей Виктор Гандзюк. По его словам, действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер которого установили как конечного заказчика преступления, – "достаточно влиятельная персона и может повлиять на результаты выборов".

"Нет гарантий, нет веры, что в суде дело завершится вынесением приговора. Доказательств не стало больше. Никто не старался их собирать. Почему? Не знаю. Не исключаю какие-то договоренности и даже материальную заинтересованность. Возможно, это желание быстро закончить дело Кати и создать видимость правосудия. Не исключена связь с предстоящими региональными выборами. Все возможно", – отметил он.

Виктор Гандзюк

Отец убитой активисты признался, что завершение расследования стало неожиданной новостью для всех. При этом напомнил об онлайн-встрече с генпрокурором Ириной Венедиктовой, на которой он с адвокатами уверял, что в раскрытии дела еще много чего надо сделать.

"И вдруг прошло три недели и дело передали в суд. Мне кажется, это преступная поспешность. Из-за нее дело может развалиться в суде. Мы видели, с какой улыбкой Мангер воспринял сообщение о передаче дела в суд, комментарии его адвокатов. Они получили то, что хотели. Вышло, что генпрокуратура и, в частности, госпожа Венедиктова, сработали не в интересах потерпевшей, а в интересах адвокатов вероятного заказчика, да и его самого", – убежден Виктор Гандзюк.

Он также выразил сомнения, что следствию удалось быстро получить веские доказательства. И подчеркнул, что прокуратура не дала ответы на ряд вопросов, которые касаются расследования.

rfi.fr

"Например, есть два фигуранта, о которых почему-то не вспоминают: Андрей Гордеев и Евгений Рыщук. На брифинге сказали, что на них ничего нет. Вероятно, никто и не старался добыть доказательств. Далее было ходатайство об отстранении Мангера от обязанностей главы облсовета, так как он мог влиять на следствие и свидетелей, использовать финансы области для подкупа. Этого так и не сделали. Мы просили как-то наказать работников полиции, которые тормозили следствие и уничтожили значительную часть доказательств, которые посадили в тюрьму невиновного человека. Просили разобраться с бывшим главой областной полиции, по которому есть данные, что именно он помог Левину скрыться за границей. Этого тоже никто не сделал", – перечислил Виктор Гандзюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор обвинил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову в "разрушении дела" об убийстве его дочери и призвал президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

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