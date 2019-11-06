Отец до смерти забил младенца: появились жуткие подробности трагедии на Полтавщине

Правоохранители сообщили подробности трагедии в селе Вовчик Лубенского района Полтавской области, где 4 ноября пьяный отец забил 6-месячного сына до смерти.

По словам 21-летнего мужчины, в тот день он праздновал день рождения своего друга, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Вернувшись домой он услышал, что сын плачет, чтобы успокоить, взял его на руки, но не удержал и уронил на пол. Затем поднял ребенка и положил на кресло, что было дальше, не помнит.

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20-летней матери в тот момент дома не было. Когда она вернулась, увидела, что муж спит на кровати, а ребенок лежит в коляске. Лицо сына было синее, и она сразу позвала врача, который констатировал смерть малыша.

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Во время предварительного осмотра тела мальчика эксперт обнаружил засохшую кровь под носом и многочисленные синяки на лице.

Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Отец мальчика задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве патрульные задержали мужчину, который напал на 9-летнего ребенка, вероятно, с целью изнасилования.

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