Отдыхают в Италии и ездят на Lamborghini: как живут отпрыски оккупантов Крыма

Дети главарей временно оккупированного Крыма, а также олигархов, зарабатывающих там, несмотря на санкции против родителей ведут весьма шикарный образ жизни.

Так, они посещают элитные курорты, покупают себя роскошные автомобили и охотно хвастаются беззаботной жизнью в соцсетях, сообщает "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

К примеру, дочь "министра экологии и природных ресурсов" аннексированного Крыма Полина Нараева регулярно размещает на своей странице в Instagram фото из Парижа, Рима, Венеции, Марокко и Таиланда. Более того, девушка хвасталась тем, что после отказа в визе для посещения Италии она все же смогла ее получить. Вероятнее всего, при этом она использовала российский или украинский биометрический паспорт. Дочь псевдоминистра является студенткой МГИМО, где изучает международное финансовое право.

Полина Нараева Скриншот видео

Геннадий Нараев Скриншот видео

Еще один представитель "золотой молодежи" Крыма — сын бизнесмена Фрунзе Мардояна, Артем. Отец молодого человека является собственником торгового центра в Симферополе, двух телеканалов и радиостанции. Только за первые три года аннексии он заработал около $ 1 миллиона. На свободной территории Украины его ждут на допрос по подозрению в госизмене.

Фрунзе Мардоян Скриншот видео

Однако на жизни отпрыска олигарха это никак не отразилось. Артем Мардоян является членом "Единой России" и депутатом подконтрольного агрессору Симферопольского городского совета. В соцсетях он часто постит фото своих дорогих машин. Его страсть — спортивные авто премиум-класса. Раньше Мардоян-младший ездил на белой Lamborghini Gallardo, а сейчас — на другой Lamborghini классического красного цвета. Их стоимость колеблется от $100 до 500 тысяч.

Артем Мардоян Скриншот видео

Артем Мардоян Скриншот видео

Еще один молодой пособник оккупантов также отличился весьма нескромным образом жизни. Речь идет о единоросе Владиславе Ганжаре, который в свое время курировал в Крыму движение "Стопмайдан". Примечательно, что его единомышленники активно свидетельствовали в суде против украинского режиссера Олега Сенцова, который впоследствии стал заложником Кремля. Ганжара является ярым сторонником Путина, чем постоянно хвастается в интернете.

Владислав Ганжара Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как живут дети главарей террористических "Л/ДНР" и как сложилась их судьба. К примеру, сын ликвидированного "Гиви" учится в военном училище "ДНР, старшая дочь "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета — на юриста в Харькове (младшие дочь и сын проживают в России), а сын Игоря Плотницкого еще в 2015 году сбежал в Россию.

Также стало известно, что дети богатых россиян, высокопоставленных чиновников и олигархов — так называемые "мажоры" и "золотая молодежь" — все чаще стали попадать в скандальные хроники с тяжелыми преступлениями.