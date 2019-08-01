"Отдыхают, будто у них девять жизней!" Почему украинские туристы гибнут на курортах

Каждый год десятки украинцев гибнут на курортах.

Как говорят профессионалы туристического рынка, часто виной тому – алкоголь и неосторожность, а также невнимание к собственному здоровью.

Кроме этого, среди причин трагедий может быть обычная беспечность в незнакомой стране и нежелание соблюдать элементарные правила поведения. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Пошел прогуляться и был жестоко убит

Недавно в ЮАР возле Кейптауна погиб украинский путешественник, 44-летний Иван Иванов. У него остались супруга и трое детей.

Иван Иванов Facebook Ивана Иванова

Как написала его супруга в соцсети, Иван поехал в ЮАР в командировку и остался на два дня отдохнуть. "Он утром пошел погулять и около парковки на него напали трое ублюдков. Ограбили и убили, потому что он сопротивлялся", – сообщила супруга.

А старший сын Иванова, Глеб, с горечью написал: "Отец коллекционировал ножи, от ножа и умер".

По словам супруги, Иван имел три высших образования, начинал моряком, закончил морскую академию, изучал экономику и право в Великобритании. В последнее время он работал в компании Bureau Veritas.

Иван Иванов iol.co.za

Местные издания пишут, что Иван Иванов решил прогуляться по известной тропе на Ист Форт. Около 11 часов утра на него напали трое грабителей, нанесли удары ножом в грудь, забрали рюкзак с вещами, мобильный телефон и скрылись. Мужчина скончался от потери крови.

Иван с супругой и младшим сыном Facebook Ивана Иванова

На одного из грабителей с рюкзаком сразу обратил внимание местный житель, который сказал об этом охране. Грабителя тут же задержали, им оказался 25-летний парень. На другой день был задержан и один из его подельников. Ему всего 24 года.

Местные патрульные выносят тело убитого iol.co.za

В местных СМИ сообщается, что владельцы гостиничного домика, где остановился Иванов, предупреждали его, что одному ходить по этой тропе в национальном парке опасно.

Винт от лодки порезал туриста

В прошлом году 7 июля в Турции произошел дикий случай. Во время трансляции футбольного матча между Украиной и Россией в турецком гостиничном кафе случился конфликт между украинцем, 57-летним Андреем Совой и 30-летним россиянином Андреем Похвальным.

Андрей Сова с женой

Похвальный ударил украинца, тот не удержался и ударился головой. После этого он впал в кому и через несколько дней скончался. У украинца обнаружили большую дозу алкоголя в крови, однако страховая компания взяла на себя заботы по доставке тела на родину.

Арест Похвального в Турции

Похвального арестовали турецкие власти, но месяц назад стало известно, что его отпустили.

В Доминикане 27 апреля погиб еще один украинский турист. Это случилось во время скорлинга – плавания под водой с маской и дыхательной трубкой. Алексей из Винницы вместе с невестой отправились на экскурсию на остров Саона.

Алексей со своей невестой gazeta.ua

В 20 метрах от берега лодка с путешественниками остановилась, чтобы туристы поныряли и посмотрели на рифы. Когда Алексей погрузился под воду откуда ни возьмись появилась моторная лодка, на огромной скорости она пронеслась над местом, где плавал Алексей. Винты лодки порезали голову и спину молодому человеку, он скончался от шока и потери крови.

Искупался в море и умер

На Кипре в конце мая умер 65-летний украинский турист, который приехал туда отдохнуть на неделю. Мужчина выходил из моря на берег, когда внезапно упал. Его отвезли в частную клинику, но врачи не смогли помочь.

В мае прошлого года также на пляже в Египте умер киевский ресторатор Валерий Петров.

Валерий Петров за день до смерти Facebook Валерия Петрова

Он поехал туда отдыхать вместе со своим другом, ювелиром. 11 мая они отправились на пляж. Валерий искупался, вышел на берег, а через минуту ему стало плохо, он упал. Его отвезли в больницу, но он скончался.

Последний пост Facebook Валерия Петрова

Почему гибнут украинские туристы

Подобные случаи происходят постоянно. Никто не ведет статистику, но туроператоры говорят, что в год может случиться несколько десятков смертей.Только за два месяца, апрель и май, в Анталии, по словам консула Украины Вячеслава Хоменко, скончалось 13 туристов. В основном это пожилые люди, которые не рассчитали климатических условий.

Основная причина смертей – сердечный приступ. Есть несколько случаев, когда люди тонули в море. Есть те, кто приехал в Турцию на лечение, это онкобольные или те, кто чистил тут кровь. Также есть случаи смерти молодых людей, которые умерли при странных обстоятельствах.

Отели Турции mir-da.ru

Эксперт по туризму и редактор сайта Turprofi Валерия Овсяник говорит, что часто смерти на отдыхе в жарких странах связаны с нагрузкой на слабый организм.

"Люди в отпуске уходят в отрыв и перестают следить за собственным здоровьем. Также людям с некоторыми заболеваниями сложно переносить перелеты, особенно ночные. Плюс смена климата, переедание, слишком высокая температура. Например, в Турции еще и повышенная влажность", – пояснила OBOZREVATEL Валерия Овсяник.

Алкогольные коктейли у бассейнов TripAdvisor

На втором месте в рейтинге смертей на отдыхе, по мнению Овсяник, стоит алкогольное опьянение. "Люди хорошенечко пьют на жаре, а потом прыгают в холодную воду, происходит резкий перепад температур. До сердечного приступа тут рукой подать", – говорит Овсяник.

На третьем месте стоят несчастные случаи, от которых никто не застрахован. Например, человек поскользнулся возле бассейна, упал и ударился головой. Или как случилось с Алексеем из Винницы, когда над ним проплыла моторная лодка. А на четвертом месте – болезни, которые нельзя предугадать. Это аппендицит, менингит, вирусы, серьезные инфекции. Но подобные причины смерти крайне редки.

Глава Всеукраинской ассоциации операторов туристического рынка Игорь Голубаха также считает, что основной причиной трагедий на курортах является алкоголь и неосторожное поведение.

"Я слышал от своих коллег о случаях, когда люди много выпили, а потом пошли к бассейну купаться. Поскользнулся, упал. Или пошел в море в таком состоянии и утонул. Но я бы не сказал, что это какие-то массовые случаи. Полмиллиона украинцев едет отдыхать в Турцию, и чуть больше десяти умирают там. Это несравнимые цифры", – заявил OBOZREVATEL Голубаха.

Отели Турции TourBaza

По его мнению, украинцы тоже должны подумать, прежде чем принимать решение ехать в жаркую страну.

"Все люди самостоятельные и указывать мы никому не можем. Профессиональный агент, конечно, предупредит пожилых людей, что сейчас на этом курорте температура очень высокая, может, стоить выбрать более прохладное место. Но в любом случае турист принимает решение сам", – говорит Голубаха.

Отдыхают так, словно у них девять жизней

Одна из владелец туристического агентства на правах анонимности также рассказала OBOZREVATEL о причинах трагедий на курортах.

"Я нередко наблюдала, как некоторые туристы беспечно относятся к своему здоровью на отдыхе. Я категорически против того, чтобы сидеть на солнце возле бассейна или у моря, пить алкогольные коктейли, а потом подогретым идти в холодную воду. Тут никакое сердце не выдержит. Каждый раз своих туристов об этом предупреждаю", – говорит женщина.

Коктейли TripAdvisor

Кроме этого, агент отмечает, что часто украинцы рискуют, отправляясь в опасные страны.

"Как только где-то землетрясение, наводнение, наши туристы сразу же бегут за более дешевыми путевками. Их не смущает то, что они могут стать жертвой, они уверены в своей счастливой звезде. И еще есть категория тех, кто без всякой подготовки готовы заниматься рискованными видами отдыха: дайвинг, катание на лыжах по черным трассам, спуск на байдарках. Такое впечатление, что у них девять жизней. К счастью, смертельных случаев в моей практике не было, но переломы, травмы – это каждый год случается", – отметила агент.

Также женщина отмечает, что украинцы очень беспечны на отдыхе.

"На том же турецком побережье молодые люди отправились в ночной клуб, у них возник какой-то конфликт с местными, драка, в ход пошли ножи. У нашего молодого туриста было серьезное ранение, он долго лежал в турецкой больнице. Возникают конфликты при обмене денег, в магазинах, наших грабят на улицах. Был случай и нападения обезьян, туристка отстала от группы, и стала еще кормить животных, в результате обезьяны там устроили драку, досталось и девушке. Поэтому перед поездкой хорошо прочитайте отзывы и рекомендации по стране, куда едете, не пренебрегайте правилами безопасности", – советует владелица агентства.

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