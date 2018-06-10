Отделался испугом: бойцу ВСУ спас жизнь популярный гаджет

Украинский военнослужащий в зоне проведения ООС на Донбассе избежал серьезного ранения благодаря мобильному телефону, в который попала пуля врага.

Как сообщается в сюжете ТСН, боец ВСУ Константин Горщинский был ранен в районе Жованки. Он копал окоп, когда внезапно террористы начали обстрел из стрелкового оружия.

Одна пуля попала ему в ногу и вышла навылет, а другую остановил телефон. "Будет, как сувенир. Домой привезу. Спас мне ногу, а то бы не знаю, чем это могло закончиться", - прокомментировал Константин.

В госпитале бойца ВСУ назвали счастливчиком, поскольку мало того, что вторая пуля застряла в телефоне, так и первая чудом не задела кость.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ приструнили террористов на Донбассе.