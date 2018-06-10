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Отделался испугом: бойцу ВСУ спас жизнь популярный гаджет

1.4тЧитать новость на украинском

Украинский военнослужащий в зоне проведения ООС на Донбассе избежал серьезного ранения благодаря мобильному телефону, в который попала пуля врага.

Как сообщается в сюжете ТСН, боец ВСУ Константин Горщинский был ранен в районе Жованки. Он копал окоп, когда внезапно террористы начали обстрел из стрелкового оружия.

Одна пуля попала ему в ногу и вышла навылет, а другую остановил телефон. "Будет, как сувенир. Домой привезу. Спас мне ногу, а то бы не знаю, чем это могло закончиться", - прокомментировал Константин.

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В госпитале бойца ВСУ назвали счастливчиком, поскольку мало того, что вторая пуля застряла в телефоне, так и первая чудом не задела кость.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ приструнили террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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