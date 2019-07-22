Отдали жизнь за Украину: названы имена воинов ВСУ, погибших в день выборов

В воскресенье, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве оккупантов на Донбассе погибли два воина воздушно-десантной бригады ВСУ – солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко.
Трагедия случилась в районе населенного пункта Счастье, напомнили на официальной странице штаба ООС в Facebook и показали фото Героев.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" – говорится в сообщении.
Погибший Герой-десантник
Facebook штаба ООС
Погибший Герой-десантник
Facebook штаба ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.
Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.
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