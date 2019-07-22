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Отдали жизнь за Украину: названы имена воинов ВСУ, погибших в день выборов

3.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве оккупантов на Донбассе погибли два воина воздушно-десантной бригады ВСУ – солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко.

Трагедия случилась в районе населенного пункта Счастье, напомнили на официальной странице штаба ООС в Facebook и показали фото Героев.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" – говорится в сообщении.

Погибший Герой-десантник

Погибший Герой-десантник

Facebook штаба ООС

Погибший Герой-десантник

Погибший Герой-десантник

Facebook штаба ООС

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Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе, еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Два побратима землянку копали, Вынув железку, о пень постучали… Ноги на ёлке, руки под дубом — С миной нельзя обращаться так грубо!
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Difiron Klaus
Difiron Klaus
... мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир.Зєлєнскій. 5.7.*19. Deutsche Welle, Twitter
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Они хоть проголосовать успели, за пэцин пес надеюсь.
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