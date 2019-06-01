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Отдали жизнь за независимость: в мае на Донбассе погибли 9 защитников Украины. Фото героев

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В сети появился список и фотографии защитников Украины, погибших на Донбассе в мае 2019 года.

Информацию о девяти убитых украинских воинах собрал "Цензор.Нет". Отмечается, что список боевых потерь может быть неполным.

Потери Украины на Донбассе

Потери Украины на Донбассе

Politeka

1. Денис Козьма (позывной "Дед") родился 20.08.1987 в селе Приозерное Килийского района Одесской области.

Принимал непосредственное участие в сопротивлении Одессы оккупантам 2 мая, когда в Доме профсоюзов погибли 49 человек и около 200 были ранены. Тогда Козьма пытался спасать пророссийских пленных из пожара.

Вскоре украинец принял решение добровольно отправиться на Донбасс. Сначала попал в ряды 28-й отдельной механизированной бригады, с августа 2014-го находился на передовой. Оборонял Марьинку (Донецкая область) в 2015-м во время мощной атаки террористов на город, а с осени того года перевелся в морскую пехоту.

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Был старшим матросом, командиром отделения беспилотных авиационных комплексов 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

1 мая возле села Николаевка Донецкой области завязался бой с наемниками РФ, во время которого связь с Козьмой, который находился в составе резервной группы и преследовал врага была потеряна. Оперативные мероприятия по поиску не принесли результатов.

Вскоре поступила информация, что военнослужащий погиб, а его тело находится на оккупированной территории. Наша сторона получила тело Дениса Козьмы 8 мая.

Похоронили его 11 мая во родном селе. У него остались родители, брат и дочь.

Денис Козьма

Денис Козьма

Цензор.Нет

2. Иван Сакаль (позывной "Бродяга") родился 27.06.1994 года в селе Завадовка Турковского района Львовской области.

В 2003 году окончил Самборский техникум экономики и информатики по специальности "Разработка программного обеспечения", впоследствии вступил в Тернопольский национальный экономический университет на заочную форму обучения по специальности "Программная инженерия".

10.07.2014 года он был призван по мобилизации, сначала проходил службу в Одессе, в 56-й комендатуре охраны и обслуживания, а с 26.10.2015 года находился в морской пехоте – сначала командиром отделения-командиром боевой машины, с марта 2016-го служил в разведке, а в июне того года стал главным сержантом.

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Сакаль имел большой авторитет в коллективе собратьев. Являлся старшим сержантом, главным сержант-командиром разведывательного взвода 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Прошел несколько курсов подготовки с британскими инструкторами, участвовал в международных учениях SeaBreeze -2016. Занимался кросфитом (разновидность фитнеса), неоднократно участвовал в соревнованиях "Победа ВМС".

1 мая, во время боя с наемниками РФ, в районе села Николаевка Донецкой области он получил тяжелое пулевое ранение, находился в состоянии комы. Боец перенес несколько операций, но врачи были бессильны. 6 мая в 10:45 он умер.

Похоронен 9 мая во родном селе. У Сакаля остались родители и брат.

Иван Сакаль

Иван Сакаль

Цензор.Нет

3. Сергей Дрогин (позывной "Скиф") родился 22.12.1986 года в Северодонецке Луганской области.

Учился в школе №15, а 11 класс закончил в 20-й вечерней школе. Подрабатывал администратором в школьном компьютерном клубе, где остался и после окончания учебы. С детства "Скиф" увлекался компьютерами, спортом, греблей на байдарках, пейнтболом и спортивным ориентированием.

27.04.2006 года он был призван на срочную службу, которую проходил в Самборе Львовской области в должности старшего моториста-дизелист инженерно-градостроительной роты 703-го оперативного полка оперативного обеспечения.

Демобилизовавшись, Дрогин работал торговым представителем в Северодонецке и области, а также в Киеве. Вскоре женился, мечтал построить собственный большой дом и иметь дочь. Очень любил детей, свою младшую сестру и племянниц.

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Был призван на Донбасс по контракту 27.09.2017 года. В составе своего подразделения участвовал в боевых действиях вблизи Майского, Крымского и Южного.

Являлся старшим солдатом, командиром боевой машины отделения 2-го взвода 2-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Когда "Айдар" стоял возле поселка Желобок Луганской области и вел ожесточенные бои с наемниками РФ, "Скиф" (который тогда занимал должность военного медика) занимался эвакуацией раненых.

Погиб 7 мая в 12:25 в районе поселка городского типа Южное Донецкой области от пулевого ранения в грудь.

Его похоронили 11 мая на Аллее Героев Северодонецка. У военного остались родители, сестра и жена.

Сергей Дрогин

Сергей Дрогин

Цензор.Нет

4. Владимир Коваль родился 14.12.1967 года в городе Целиноград (сейчас Нур-Султан) Казахской ССР в семье военных.

В 1983 году окончил 8 классов школы, после чего вместе с семьей переехал в Украину и поселился в Херсоне, где одновременно поступил в профессионально-техническое училище №18 и на заочную форму обучения в среднюю общеобразовательную школу №12.

В 1988 году его было призвано на срочную службу, после которой он устроился работать в Херсонский участок внутренних дел, где поработал до 1997 года. В 1999-м переехал жить в город Хмельницкий, занимаясь там собственным бизнесом вместе со своей женой.

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После начала войны на Донбассе был призван в 4 волну мобилизации, службу проходил в пограничных войсках. Некоторое время служил в 92-й отдельной механизированной бригаде, а впоследствии подписал контракт с десантно-штурмовыми войсками.

Являлся старшиной, командиром десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Погиб 8 мая ночью от смертельного пулевого ранения, которое получил во время обстрела украинских позиций в районе села Павлополь Донецкой области.

Коваль был похоронен 11 мая в Хмельницком. У него остались жена и дочь, к которой он 10 мая планировал приехать на свадьбу.

Владимир Коваль

Владимир Коваль

Цензор.Нет

5. Антон Безверхний (позывные "Питбуль", "Пит") родился 24.01.1994 года в Харькове.

Закончил 8 классов общеобразовательной школы №128, после чего до 11 класса учился в Харьковской специализированной школе-интернате "Лицей "Милиционер"" Харьковского областного совета. После работал в охранном агентстве, увлекался юриспруденцией.

04.07.2018 года он подписал контракт и после учений был доставлен на нулевые позиции в район Попасной.

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Являлся солдатом, гранатометчиком 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады.

Очень любил собак, взял с собой на передовую питбуля. Являлся другом убитой на Донбассе Яны Червоной (позывной "Ведьма").

Безверхний погиб 14 мая около 12:00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Похоронен 17 мая на Аллее Славы Харькова. У него остались мать и брат.

Антон Безверхний

Антон Безверхний

Цензор.Нет

6. Василий Джус родился 25.09.1974 года в селе Букачевская Слобода Рогатинского района Ивано-Франковской области. Жил в Киеве.

Закончив 8 классов школы в областном центре, поступил в профессионально-техническое училище, в котором получил специальность слесаря-инструментальщика.

Был призван на срочную службу, которую проходил в Житомире. Также Джус работал охранником и ездил на заработки в Польшу, увлекался рыбалкой и мечтал о создании семьи.

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В июне 2018-го отправился на Донбасс. Являлся прапорщиком, военнослужащим батальона связи 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад". Был командирован на должность наводчика к 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Погиб 16 мая во время ведения боя с наемниками РФ вблизи поселка Водяное Донецкой области от смертельного осколочного ранения, которое получил в результате минометного обстрела позиций Украины.

Похоронен 20 мая во родном селе. У него остались мать и дочь.

Василий Джус

Василий Джус

Цензор.Нет

7. Роман Досяк родился 24.11.1970 года во Львове. Последние 4 года жил в селе Лищин Жидачивського района Львовской области.

Был призван по контракту Жидачевской РВК 27.09.2018 года. Являлся солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 1-го взвода 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В ночь с 17 на 18 мая в районе населенного пункта Желобок Луганской области Досяк во время боя с наемниками РФ получил огнестрельное сквозное ранение в голову. В состоянии комы был эвакуирован санавиацией в больницу имени Мечникова, где за его жизнь боролись пять суток, но 22 мая в 23:15 военный умер.

Похоронен 25 мая во Львове. У него остались мать, сестра, жена и двое детей.

Роман Досяк

Роман Досяк

Цензор.Нет

8. Александр Пузиков родился 08.05.1986 года в Никополе Днепропетровской области.

В 2004 году закончил Никопольский профессионально-технический лицей № 42 по специальности электросварщика.

С 2004 по 2013 год проходил военную службу в управлении 6-го армейского корпуса оперативного командования "Юг", что дислоцировалось в Днепре, на должностях водителя, командира отделения, заместителя командира взвода, старшины роты. В 2008-2009 годах служил в составе украинского контингента в Косово.

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После увольнения с военной службы с 2013 по 2016-й работал старшим водителем во 2-й государственной пожарно-спасательной части Министерства чрезвычайных ситуаций в городе Днепр.

06.03.2019 года он подписал очередной контракт с ВСУ. Являлся старшиной, старшим стрелком 1-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 24 мая во время обстрела позиций ВСУ с 82-мм минометов от смертельного осколочного ранения, защищая город Торецк на Горловском направлении.

Похоронен 28 мая в Никополе. У него осталась мать.

Александр Пузиков

Александр Пузиков

Цензор.Нет

9. Борис Степанченко родился 22.06.1984 года. Жил в селе Самойловка Александровского района Донецкой области.

Призван по контракту Краматорским МВК 30.07.2018 года. Являлся солдатом, сапером 1-го отделения инженерно-саперного взвода 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

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Степанченко 28.05.2019 года в составе группы саперов в районе Попасной Луганской области выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады и попал в засаду ДРГ противника.

Около 15:00 29.05.2019 года в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ, группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего и эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31.05.2019 года на КПВВ "Счастье".

Известно, что у украинского защитника остались родители, сестра, жена и двое детей.

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе

Иллюстрация. Потери Украины на Донбассе

Соцсети

"Война России в Украине уносит жизни лучших украинских сыновей. Девять были убиты врагом в мае. Покойтесь с миром", – сказано в сообщении в Twitter посольства Украины в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение мая 2019 года воины Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. Количество убитых превышает 50 боевиков.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаВооруженные силы УкраиныООСфотографиипогибли военные
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Так Потрошенка уже не презик, за что дохнут эти укроинские потомки татаро-монгол?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Награды нашли своих ХЕРоев!
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Принимал непосредственное участие в сопротивлении Одессы оккупантам 2 мая, когда в Доме профсоюзов погибли 49 человек и около 200 были ранены. Тогда Козьма пытался спасать пророссийских пленных из пожара." То есть наконец-то поняли, что оккупантами в Одессе были украинские нацики?
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