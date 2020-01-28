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28 января • обновлено в 10:59
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Отдали на обмен "беркутовцев": прокуроров по делам Майдана заменили старой командой

1.3т
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Офис Генпрокурора вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана — Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

Об этом свидетельствует постановление Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки от 27 января, сообщает Адвокатская совещательная группа.

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Прокуроров по делам Майдана заменили старой командой

Прокуроров по делам Майдана заменили старой командой

"Укринформ"

Напомним, что в декабре 2019 года он заменил эту группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве. Новая группа прокуроровспособствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев для их участия в обмене пленными с так называемыми "Л/ДНР".

14 января суд удовлетворил отвод.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января стало известно, что прокуроры по делам расстрелов на Майдане Игорь Земсков, Денис Иванов, а также Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе Генерального прокурора.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Евромайдан
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
сменили прокуроров. отдали беркутовцев. снова вернули прокуроров. попахивает хитроумным планом. или идиотизмом))
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