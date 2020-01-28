Отдали на обмен "беркутовцев": прокуроров по делам Майдана заменили старой командой

Офис Генпрокурора вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана — Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

Об этом свидетельствует постановление Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки от 27 января, сообщает Адвокатская совещательная группа.

Прокуроров по делам Майдана заменили старой командой "Укринформ"

Напомним, что в декабре 2019 года он заменил эту группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве. Новая группа прокуроровспособствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев для их участия в обмене пленными с так называемыми "Л/ДНР".

14 января суд удовлетворил отвод.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января стало известно, что прокуроры по делам расстрелов на Майдане Игорь Земсков, Денис Иванов, а также Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе Генерального прокурора.

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