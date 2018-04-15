Отдал жизнь за друзей: на Донбассе героически погиб АТОшник

В пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".

"Около 14.00 на КПВВ "Марьинка" представители CIMIC (гражданско-военного сотрудничества) передали побратимам тело их командира, 50-летнего прапорщика ВСУ Владимира Майбороды. Который погиб день большого христианского праздника, препятствуя врагу сделать очередной провокации", - сообщили в 24-й бригаде.

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Владимир Майборода ушел на фронт в самом начале войны. По словам побратимов, он всегда прикрывал опасные направления, выполнял наиболее тяжелые и ответственные задачи. Взвод "Мая" выполнял задачи на Авдеевской промзоне, шахте "Бутовка", "Орле".

8 апреля Майборода со своими бойцами был на наблюдательном пункте около Жованки-Зайцево. Он заметил группу противника и приказал взводу разделится и атаковать. Он пошел в другую от своих бойцов сторону, чтоб окружить группу террористов и погиб, попав на мину. Прогремели два взрыва, террористы бросились бежать. Двоих из них застрелили бойцы ВСУ. По данным террористов, в коротком бою у них было двое погибших и трое раненых.

Побратимы искали командира до темна, но не нашли. Несколько дней они ходили искать "Мая", один раз нарвавшись на засаду. Но 13 апреля оккупанты выложили в интернет сообщение о том, что нашли тело погибшего бойца недалеко от своих позиций. Согласно сообщению, Владимир Майборода подорвался на противопехотной мине и, истекая кровью, отполз от места взрыва, маскируя след, чтоб враг не смог его найти. Он потерял ориентацию и отползал в противоположную от своих окопов сторону. После длительных переговоров боевики согласились отдать тело.

Дома у Владимира Майбороды остались жена и дочь.