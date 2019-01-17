Отчим забил 5-месячную девочку: в ужасном деле на Ивано-Франковщине появился неожиданный поворот

Мать 5-месячной девочки из Рожнятовского района Ивано-Франковской области, которая умерла из-за травм головы, стала утверждать, что в гибели ребенка виноват не ее сожитель, а медики.
"Он вставал ребенка ночью кормить. Ребенок пятимесячный, подвижный, живой, подвигался у него на руках и упал головой вниз", - утверждает сестра задержанного Виктория Гелетий, пишет "Галка".
То же тележурналистам рассказала и мать Мария Семак. Она наоборот, обвиняет в непрофессионализме медиков, приехавших на помощь.
Погибший ребенок
Полиция Украины
"Андрей не может поднять руку на ребенка. Скорая виновата. И медсестры виноваты, потому что моего ребенка не спасли. Андрей ни к чему не причастен", - утверждает мать мертвого ребенка.
К слову, родные говорят, что мужчина имеет легкую умственную отсталость, ему назначили психиатрическую помощь. А женщина тем временем находится под контролем соцслужб. Также стало известно, что она уже в третий раз забеременела.
Мать погибшего ребенка
"Україна"
Как известно, женщина медикам сначала рассказала, что ребенок упал с кровати. А потом призналась, что младенца избил ее 26-летний сожитель. Впоследствии же от своих слов она отказалась и настояла, что это таки был несчастный случай. В то же время полиция выяснила, что отчима разозлил плач младшего ребенка, он подошел к коляске и несколько раз ударил девочку по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга.
Сожитель
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