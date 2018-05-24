Отчет по крушению MH17: появилась первая реакция России

Отчет следственной группы, расследующей обстоятельства крушения Boeing-777 в небе над Донбассом в июле 2014 года, в которых говорится, что "Бук", с которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, является фейком.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Как они могли установить отпечатки пальцев? У них нет такой базы данных, которая бы могла идентифицировать биометрические данные (российских военнослужащих). Для этого должна быть соответствующая экспертиза и анализы различного рода, которые бы показали и доказали, что отпечатки пальцев принадлежат тому или иному лицу. А как могут отпечатки пальцев принадлежать бригаде? Они должны конкретному военнослужащему принадлежать. Но как они могут идентифицировать реальные отпечатки пальцев того военнослужащего, который проходит службу?" — сказал он в комментарии изданию.

"Глупость. Это явно фейк", — добавил он.

По его мнению, эта информация носит "не только ложный, но и ангажированный характер", а само расследование якобы непрозрачно, что ставит под сомнение выводы следственной группы.

Напомним, ранее глава следственной группы заявил, что эксперты проанализировали снимки, которые фиксировали передвижение "Бука".

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.