Отбросы со всей России: экс-нардеп пояснил триумф Путина в Крыму

Убедительная победа на президентских выборах Владимира Путина в Крыму была организована за счет переселенцев из России и массовых фальсификаций.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко.

"Не называйте всех, кто голосовал на этих незаконных выборах в Крыму, крымчанами. Известно, что Путин активно заселяет Крым не только военными, но и разного рода чиновниками с континента. Извините, отбросы съезжаются со всей России в теплые края в ожидании легкой наживы. Крымчане от этих всех понаехавших просто стонут. Эта публика составила не малую часть тех, кто голосовал", - отметил он.

По его словам, к высоким показателям явки нужно очень осторожно относиться.

"Из 65%, которые они показали, больше 15% - это понаехавшие. Отнимите оттуда вбросы. Мы видели кадры вбросов по России, а на оккупированных территориях их было еще больше. Тем более, что оккупационная власть в Крыму - это братва. Прогибаясь перед Кремлем, они выполняли сверх всякого здравого смысла", - отметил экс-нардеп.

Также Сенченко добавил, что много крымчан покинули полуостров на время так называемых выборов.

"Плюс к этому еще и плеткой гнали. Среди моих знакомых уйма людей, которые выехали на эти дни сюда, чтобы не участвовать. Крым на этих псевдовыборах проголосовал ногами, но проблема в том, что там по бегущим целям стреляют", - заключил политик.

Как сообщал "Обозреватель", явка крымских татар на так называемые выборы президента РФ в оккупированном Крыму не превысила 10%.