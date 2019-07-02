Оторваны пальцы: жуткий взрыв под Днепром покалечил детей АТОшников

Трое из потерпевших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО.

Об этом OBOZREVATEL рассказали местные жители села. "Дети говорят, что этот предмет нашли на мусорнике под соломкой. А полиция сейчас проводит обыски в домах, где живут пострадавшие ребята. Ведь трое из пострадавших – сыновья бывших бойцов АТО", – сообщила одна из местных жительниц.

На месте взрыва Facebook Андрея Кульбача

Больше всего от взрыва пострадал 16-летний Саша Гаркуша. У него серьезно повреждены внутренние органы и оторваны три пальца на руке. По свидетельствам местных, именно он в момент взрыва держал в руках снаряд. Ребенку провели операцию, но никаких прогнозов врачи пока не дают.

Пострадавшему Саше Гаркуше провели операции Facebook Глеба Пригунова

Второй пострадавший – 5-летний мальчик Саша Редько, у него осколочные ранения живота. Ему также сделали операцию, сейчас он еще спит в реанимации.

В больнице один из пострадавших gorod.dp.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 июля, около 20 часов возле детской площадки на дороге прогремел взрыв. В это время там находились дети. Ранеными оказались шестеро детей, двое – серьезно.

Полиция проводит расследование по двум статьям – неосторожное обращение с оружием и ненадлежащее хранение боеприпасов. Также полиция установила, что взорвался снаряд для подствольного гарнатомета.

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