"От владельца до ведущего!" ГПУ взялась за расследование телемоста между каналами России и Украины

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовные производства по факту подготовки телемоста между украинским каналом NewsOne и прокремлевским "Россия 1".

Подготовку совместного эфира со страной-агрессором расценили как покушение на госизмену. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"ГПУ зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", – уточнил генпрокурор.

Анонс Скриншот эфира

Луценко подчеркнул, что причастными считаются "от владельца канала до ведущего, который опубликовал анонс". Они вызваны на допрос. Также Генпрокурор заявил, что прокуратура будет настаивать на аресте счетов канала.

Он уточнил, что формальным владельцем NewsOne является нардеп Тарас Козак. Его вызвали на допрос к следователю на 10 июля. Также вызвали главного продюсера канала Василия Голованова.

"Конечным бенифициаром, владельцем NewsOne является киевская компания, руководителями которой являются граждане Кипра, один из также есть сооснователем другой кипрской компании-совладельца российского "Промсвязьбанк", который признан спонсором оборонных заказов России", – заявил глава ГПУ.

Таким образом, одно и то же лицо связано с банком, который проводит финансирование агрессивных действий России, и с украинском каналом. По мнению Луценко, этой информации достаточно для того, чтобы СНБО применило санкции к этому СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля стало известно о запланированном телемосте между украинским и российским каналами. Событие широко анонсировалось в России, а за призывы к просмотру взялся лично один из известнейших кремлевских пропагандистов Дмитрий Киселев.

После общественного резонанса NewsOne заявил, что телемост "Надо поговорить" якобы призван положить начало переговорам между двумя странами, как в свое время это сделал общий эфир между США и СССР.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

К акциям протеста присоединились партии "Европейская солидарность" и "Голос". Последние даже организовали митинг под телеканалом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста.

После громкого скандала украинский канал заявил об отмене эфира и якобы угрозах "расправы".

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